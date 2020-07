Bertram: Buffo a San Severo

TORTONA - Trova un maestro Edoardo Buffo. Il playmaker-guardia della Bertram firma in prestito in A2 a San Severo dove potrà crescere grazie ad un ruolo importante e al tecnico dei pugliesi, il veterano, Lino Lardo.

Dopo un biennio a Tortona e il debutto in A2, Buffo lascia la 'casa madre' per fare un’esperienza formativa che lo aiuterà a crescere. Coach Lino Lardo commenta così - sul sito della società giallonera - il suo arrivo: «Edoardo ha dimostrato qualità tecniche interessanti e forte personalità, ma la cosa che più ci ha convinto è la sua volontà di venire a San Severo per migliorarsi individualmente e mettersi in gioco in un campionato molto importante come la A2 oltre al grande entusiasmo di vestire la maglia giallonera, tutte situazioni che ci hanno fatto propendere per la scelta di affidargli il ruolo delicato di playguardia da affiancare ad Antelli».