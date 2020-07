Film e libro sulle Tre Rose Rugby, raccolta fondi per realizzarli

CASALE - Un film e un libro sulle Tre Rose, la squadra multietnica di Rugby che gioca a Casale gli incontri di casa. È questo l'ambizioso progetto che il fotografo e videomaker Walter Zollino ha in mente per raccontare una storia che definisce

Una storia unica, senza precedenti, che è necessario, per la sua valenza sociale, continuare a raccontare

Per finanziare i progetti, di concerto con il presidente del sodalizio Paolo Pensa, si è scelto di avviare una raccolta fondi che sosterrà anche l'attività della squadra.

«Per ogni euro donato, metà della donazione verrà dunque dedicata alle attività della squadra, l’altra metà al raggiungimento del budget per Libro e Film. Una volta raggiunto il budget per i due progetti, il canale per le donazioni continuerà a rimanere aperto per sostenere la squadra, permettendo così a Paolo e a tutte le Rose di proseguire la loro opera di inclusione attraverso il rugby. La metà di ogni donazione effettuata sin dall’inizio e tutte le risorse eccedenti rispetto al budget per realizzare Libro e Film sosterranno dunque la squadra nelle spese ordinarie: attrezzature, abbigliamento, medicinali, carburante. Proprio il carburante è, non metaforicamente, uno degli elementi centrali, perché tanto ne serve per coprire i chilometri che continuano ad essere percorsi per portare i ragazzi agli allenamenti e anche sui posti di lavoro, che molti dei giocatori sono riusciti a trovare grazie e soprattutto al buon nome della squadra» prosegue Zollino.

La pre produzione del Film è iniziata da tempo con la stesura del soggetto e della sceneggiatura. Si conta di iniziare le riprese nell'inverno e di pubblicare il libro a dicembre.

Nella pellicola saranno attivamente coinvolti i ragazzi delle Tre Rose che avranno delle parti nel film e lavoreranno sul set. Tutta la squadra di produzione necessaria alla realizzazione del Film e del Libro verrà pagata grazie ai fondi raccolti, che saranno gestiti dalla Società Tre Rose Rugby.

Walter Zollino dirigerà il film con Marco Boscato come aiuto regista. La sceneggiatura su soggetto di Walter Zollino è scritta da Nicolò Parodi e Marco Boscato. Gli attori protagonisti sono stati individuati. Tre le scelte definite, due quelle in sospeso.

È prevista la partecipazione straordinaria del rugbista professionista di Zebre e Nazionale Italiana Maxime Mbandà (nominato pochi mesi fa Cavaliere al merito della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella per il suo impegno di volontario durante la fase più acuta dell'emergenza Covid) che ha accettato di fare una parte nel film, quella di un giocatore.

Anche il noto radiocronista Francesco Repice parteciperà al progetto con una parte del film.

Il libro invece vedrà la partecipazione del giornalista di Tuttosport Enrico Capelli.

Per contribuire con una donazione il conto è all'iban IT29 R030 6909 6061 0000 0158 668