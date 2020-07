"La nostra Madonnina ci guiderà sempre"

CASTELLAZZO - In chiesa per la messa, poi sul piazzale del santuario per la benedizione impartita dal vescovo, Guido Gallese: la 'Festa della Madonnina dei Centauri' è stata un momento speciale, per rimettere al centro i valori di in evento nato nel 1946, dopo la fine della seconda guerra mondiale. Voluto (dal farmacista Marco Re) e organizzato per lanciare un messaggio di amicizia e fratellanza.

L'iniziativa di Moto Club e Vespa Club Castellazzo e della Diocesi è stata una nuova partenza. "La Madonnina ci protegga e ci guidi sulle strade della vita - così il vescovo - perché il nostro sia sempre un percorso non solo fisico, ma anche interiore".

Presenti anche alcune formazioni: i motoclub di Mirabello, Avigliana, Torino, Rocca Grimalda, Pegli, il gruppo delle Gold Wing, centauri da Belgio, Francia e Norvegia. Alcuni, al termine, hanno improvviato una sfilata nelle vie del paese. Le foto e il racconto della giornata sul Piccolo martedì in edicola.