Il Mercatino di Casale ritorna con grandi numeri

CASALE - Dopo lunghi mesi di sospensione è evidente che Casale avesse voglia di Mercatino dell'Antiquariato. Lo testimoniano, più di ogni altra cosa, i circa 5000 visitatori registratisi nella sola giornata di ieri e le lunghe code all'ingresso del Mercato Pavia per quest'edizione speciale, in un solo giorno.

280 gli espositori, diverse le presenze di Protezione Civile e Polizia Municipale per verificare il rispetto delle norme sul distanziamento. Anche il prossimo appuntamento, in programma domenica 9 agosto, sarà in "giornata singola".