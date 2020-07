Il capitano resta, assalto a Eusepi

ALESSANDRIA - Questa mattina le ultime partenze (Suljic ha raggiunto la famiglia in Francia), la nuova stagione inizierà il 27 settembre, ma il ds Fabio Artico è già al lavoro, d'intesa con la società.

Attacco e difesa sono i reparti in cui servono più innesti. A centrocampo le soluzioni ci sono: anche nella prossima stagione vestirà il grigio Alessandro Gazzi, quarto anno per il capitano che, ancora prima dell'intesa sulla riduzione degli emolumenti e poi sul prolungamento degli accordi in scadenza (fino al 31 agosto), aveva già definito la sua posizione, spalmando il suo contratto fino a giugno 2021, un scelta che va oltre il campo e sottolinea il ruolo anche all'interno dello spogliatoio.

Gli altri quattro che terminano il loro percorso troveranno altre sistemazioni: nel caso di Gjura non è mai stato convocato per le due partite di playoff e potrebbe avere mercato in D. Possibile che il ds definisca il prestito di Gerace per dargli la possibilità di giocare di più e crescere. Sciacca ha interessamenti in C, come anche Sartore, a cui possono giovare le buone prestazioni negli spareggi (il Renate lo ha puntato).

La difesa è da potenziare, anche numericamente, partendo da Cosenza e Prestia. In attacco Eusepi vuole restare e il ds proverà a confermarlo, ma tutto dipende anche dalle richieste del Pisa, al quale il centravanti è legato ancora da due anni di contratto. Un nodo non facile da sciogliere, nonostante la volontà di due delle tre parti in causa.