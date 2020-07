Arredo Frigo, fiducia a tutto lo staff

ACQUI - Squadra che lavora bene insieme non si cambia. Con questa regola Arredo Frigo Makhymo Acqui dà fiducia allo stesso gruppo di tecnici per la prossima stagione in B1. L'unico volto nuovo è il ds Roberto Liss, già molto operativo.

Con coach Ivano Marenco lavoreranno ancora Luca Astorino come vice, il preparatore atletico Luca Seminara, l'allenatrice delle palleggiatrici Lorenza Marenco, l'osteopata Riccardo Toselli. Il compito di rilevare tutte le statistiche è sempre affidato all'alessandrino Marcello Acquaviva, anche il dirigente accompagnatore, Davide Mirabelli, è una presenza consolidata nel gruppo.