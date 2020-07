Lunedì, ore 20: calcio d'inizio al primo torneo

ALESSANDRIA - "Aspettavamo solo il via libera: tutto era già pronto per iniziare a giocare. Non ci siamo mai rassegnati a una estate senza tornei di calcetto".

Gianluca Tedesco conta le ore. "Non solo io, tutti i giocatori che da settimane erano in attesa dell'ordinanza, che autorizza gli sport di contatto. Ci sono regole ben precise da seguire, ma noi ci siamo attrezzati per rispettarle in maniera rigorosa".

Fischio d'inizio della prima competizione sarà lunedì 20, alle 20, al centro sportivo 'Giovanni Ferraris', la casa dell'Europa Bevingros, in via Tonso. Venti formazioni iscritte, suddivise in quattro gironi: in rosa possono essere inseriti giocatori fino alla Seconda Categoria. "Abbiamo due campi a disposizione - aggiunge Tedesco - Saranno due settimane intense, perché la finale sarà a inizio agosto".

C'è un altro evento già in calendario. "Da sabato 1° agosto, a San Salvatore, un torneo di beach soccer: prenotazioni aperte, giocheremo tutta la notte".