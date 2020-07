Caritas: riapre il servizio guardaroba

ALESSANDRIA - Sono stati necessari importanti lavori di igienizzazione degli indumenti e degli spazi e di riorganizzazione della distribuzione e del ritiro dell'abbigliamento, ma ora il servizio guardaroba della Caritas torna ad essere aperto per i più fragili e pronto ad accogliere le donazioni della comunità.

"La pandemia ci aveva costretti a sospendere l'attività di raccolta degli indumenti da parte dei donatori - spiega Giampaolo Mortara, direttore di Caritas Alessandria - In questo periodo difficile siamo riusciti a fornire indumenti (preventivamente sottoposti a quarantena) alle persone che si trovano in estrema difficoltà che usufruivano del servizio docce, ma finalmente, da lunedì, siamo tornati alla normalità".

È stato necessario riorganizzare gli spazi, per garantire la distanza di sicurezza tra avventori e volontari, e procedere alla sanificazione dell'intera struttura oltre che dotarsi della strumentazione per l'igienizzazione degli indumenti che vengono consegnati dai donatori. Uno strumento acquistato grazie a una parte dei fondi raccolti durante la pandemia.

"In questi mesi - ha aggiunto Mortara - gli alessandrini sono stati molto generosi e i contributi che abbiamo ricevuto sono stati preziosissimi sia nel mantenimento dell'apertura dei servizi che del loro adeguamento alle normative sanitarie. Senza il sostegno della nostra comunità e l'aiuto dei volontari che si sono attivati, non avremmo potuto continuare a stare al fianco dei più fragili!".

Il guardaroba torna, quindi, ad accogliere le donazioni di indumenti nelle giornate di mercoledì e sabato dalle 9 alle 11. Le persone che hanno bisogno di indumenti possono, invece, fare riferimento al Centro di Ascolto, aperto il lunedì, martedì e giovedì per i colloqui con le operatrici e il venerdì appositamente per concordare gli appuntamenti per la consegna del vestiario, in orario 9-12.