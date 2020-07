Alle Poste il turno si prenota tramite Whatsapp

ALESSANDRIA – Un messaggio tramite Whatsapp per evitare la coda nell’ufficio postale. In 14 Uffici postali della provincia è possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite WhatsApp direttamente dal proprio cellulare. Il servizio è attivo per gli uffici di Alessandria Centro, in piazza Della Libertà 23, Alessandria 3, in via Cavour 55, Alessandria 7, in via Luigi Galvani 18/B. A Casale, nell’ufficio di piazza Cesare Battisti 23, Casale Monferrato 3, in corso Indipendenza 31/C; a Novi Ligure, in piazza De Negri 1 e nell’ufficio Novi Ligure 1, in via Giuseppe Garibaldi 42; a Spinetta Marengo, a Valenza, ad Acqui Terme, Arquata Scrivia, Ovada, Serravalle Scrivia e Tortona.

I nuovi Gestori delle Attese installati da Poste Italiane infatti, oltre ad erogare i biglietti per le operazioni allo sportello e ottimizzare la gestione dei flussi dei clienti in sala, consentono di prenotare il proprio turno acquisendo da remoto un ticket elettronico utilizzando direttamente la più diffusa piattaforma di messaggistica.

Ecco come fare per richiedere il ticket elettronico con WhatsApp: dopo aver memorizzato sul proprio smartphone il numero 3715003715, il cliente dovrà avviare una chat digitando qualsiasi testo al quale Poste Italiane risponderà in automatico proponendo alcune opzioni, tra queste la prenotazione del ticket.

A quel punto, digitando Comune, indirizzo e numero civico di riferimento, al cliente sarà proposto l’Ufficio Postale più vicino con l’indicazione del primo appuntamento disponibile per la prenotazione, se il cliente accetta, la prenotazione sarà inoltrata in automatico mostrando sul display del cliente il relativo codice.

L’innovativo sistema di prenotazione si aggiunge ai diversi metodi di prenotazione “a distanza” che Poste Italiane mette a disposizione della clientela già da diversi anni, come ad esempio quella da Pc o tramite l’app Ufficio Postale, che consentono di selezionare anche l’orario preferito, tra quelli disponibili, nel quale visitare l’Ufficio.