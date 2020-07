San Giacomo della Vittoria in festa

ALESSANDRIA - Per la festa di San Giacomo Maggiore sabato 25 luglio alle 19 nella chiesa di San Giacomo della Vittoria si terrà la messa celebrata da don Mauro Bruscaini, rettore del Seminario Vescovile. Questo luogo, patrimonio artistico e spirituale torna a vivere dopo un lungo periodo di chiusura dovuto ai restauri e al difficile periodo vissuto in questi mesi.

La chiesa di S. Giacomo della Vittoria è un gioiello storico-artistico, simbolo architettonico per la città dell’epoca rinascimentale.La costruzione della chiesa ricorda un fatto d’arme glorioso, la vittoria riportata alle porte di Alessandria il 25 luglio 1391, giorno di San Giacomo, dagli Alessandrini con le truppe viscontee agli ordini del condottiero veronese Jacopo Dal Verme, che sconfissero l'esercito francese guidato da Giovanni III d'Armagnac che aveva assalito la città. Il bottino fu utilizzato, in parte, per la costruzione della chiesa, che fu chiamata, appunto, della Vittoria.