Cuspo, c'è Epifani per i Black Herons

ALESSANDRIA - L’attività del CUSPO prosegue senza sosta per programmare la nuova stagione sportiva. La sezione rugby, in particolare sta investendo molto per offrire esperienze sportive qualitativamente alte, a tutti i livelli. E’ iniziata la nuova campagna per il tesseramento la cui quota di iscrizione è stata ridotta per aiutare le famiglie ed i tesserati. Lo sconto sull’annuale è segno di vicinanza a chi ha dimostrato attaccamento alla maglia.

È un segnale importante per lo sport e per il territorio. “La ripresa delle attività di fine maggio ha visto sino ad oggi numeri importanti sia nel settore giovanile che nelle squadre seniores, ciò fa ben sperare per la stagione che formalmente è iniziata questo mese.” è il commento del segretario generale, Alessio Giacomini, il quale sottolinea le novità in vista.

“Questa stagione vedrà la società impegnata in una serie di investimenti: oltre alla riduzione della quota, a metà settembre civerrà consegnato un nuovo mezzo a 9 posti per il trasporto dei nostri atleti oltre agli ulteriori investimenti sulla struttura in previsione dei lavori del lotto mancante del centro sportivo.”

Si consolida la partnership tecnico-sportiva con l’Acqui Rugby per il progetto Black Herons under 14 e 16, che con la stessa maglia avranno la possibilità di partecipare ai campionati, confrontarsi con gli avversari e crescere puntando alla prima squadra. Per questo è stato ingaggiato un responsabile tecnico ad hoc di rilievo, Nicolas Epifani, a cui verrà affidata la direzione tecnica del sodalizio.

Soddisfazione da parte acquese per la scelta di un tecnico di spessore: “La nuova dirigenza dell’Acqui Rugby, il presidente Aceto e il consigliere delegato per l’area tecnica Trinchero, forti dell'amicizia e collaborazione che lega la società a quella del CUSPO sezione Rugby, credendo e sostenendo il progetto Black Herons, volto ad espandere il movimento rugbistico nella provincia di Alessandria, sono lieti di accogliere nel comune organico Nicolas Epifani, tecnico altamente qualificato di grande esperienza e competenza”.

Il pensiero è rivolto ai ragazzi: “Nicolas potrà insegnare ai nostri i valori etici fondanti del nostro sport quali amicizia e lealtà e contribuire fattivamente alla loro crescita umana, sportiva, tecnica ed agonistica. Così il progetto Black Herons si rafforza ulteriormente, come fortemente voluto da entrambe le società”.

Epifani proviene dal Monferrato in cui ha allenato in questi anni le under 14 e 16, e in precedenza anche la under 20. Vanta una lunga esperienza da coach giovanile ed educatore non solo ad Asti, ma anche nelle fila del Cus Torino e nelle scuole con vari progetti. Ha inoltre collaborato con il Comitato regionale della Federazione Rugby. Da giocatore, negli Anni ‘90 ha militato dell’Asti Rugby,che ha contribuito a portare dalla C2 alla serie A nella stagione 2008/2009, avendo la fortuna di crescere sportivamente grazie agli insegnamenti di personalità di livello internazionale come Loris Salisi, Regan Sue, Wim Wisser e Achille Bertoncini. Dal 2015 si è dedicato solamente alla formazione nelle categorie giovanili.

Lorenzo Nosenzo, direttore tecnico del CUSPO Rugby, è sicuro che si potrà lavorare bene: "Nicolas risponde in pieno alle caratteristiche della figura che stavamo cercando: esperienza pluriennale in ambito juniores sia nei club che in comitato, voglia di mettersi in gioco, visione. Sono certo che saprà lavorare al meglio per la crescita tecnica dei ragazzi e dei tecnici del sodalizio Black Herons”.

Chiosa Alessio Giacomini “l'arrivo di Nicolas Epifani è un ulteriore tassello dello sviluppo professionale e qualitativo della nostra sezione rugby e, in particolare, del progetto Black Herons, che ci vede impegnati con gli amici dell’Acqui Rugby”,