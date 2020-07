Serravalle vuole vincere: firma Kuvekalovic

SERRAVALLE - A leggere innesti e conferme di Serravalle Tre Colli sembrerebbe una squadra pronta per chiedere l'ammissione in B. "Giocheremo la C Gold. La B la conquisteremo sul campo. Vogliamo vincere": nelle parole di coach Edo Gatti la conferma delle grandi ambizioni della formazione serravallese, che al momento dello stop era seconda e pronta a dare l'assalto alla serie superiore.

Dopo le conferme di Serafin, Mozzi e Billi, già due inensti: da Borgosesia arriva Alessandro Vercelli, play - guardia classe 2001, giovane talento che ha margini di crescita importanti. In queste ore la firma di Borko Kuvekalovic, ala piccola classe 1995, molto conosciuta in provincia per la stagione alla Fortitudo Alessandria, due anni fa, conclusa con il ripescaggio in B. Borko ha giocato l'ultimo campionato in C Gold toscana, alla San Giobbe Chiusi, 16,9 punti di media nelle 21 gare disputate, in carriera 15,4, con primato personale di 37 in un incontro.

Gatti sta trattando anche per tesserare Konate, 4/5 classe 2002 molto talentuoso, cresciuto nell'Accademia Rapallo.

Scelto anche il vice del tecnico acquese: si riforma la coppia con l'alessandrino Edoardo Vercelli.