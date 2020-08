È morto l'ex sindacalista ed esponente del Pd casalese Giuseppe Marini

CASALE - È morto ieri all'età di 76 anni Giuseppe Marini, ex sindacalista. Era esponente del Partito Democratico nonchè marito dell'ex consigliere comunale del Pd Rita Schipani (in carica durante il mandato di Titti Palazzetti).

Lo ricorda il consigliere Fabio Lavagno 77: «Sindacalista, poi presidente della circoscrizione “Valentino” e consigliere comunale. Il sorriso e la disponibilità i suoi tratti distintivi. La passione per l’arte, nella quale si è a lungo cimentato all’interno del circolo Ravasenga, ha sempre accompagnato il suo impegno politico e civile, che ha coltivato con equilibrio e mitezza, pur nella convinzione dei propri principi. Il suo impegno non è venuto meno nel Partito Democratico sapendo assumere posizioni responsabili e avvedute anche in momenti difficili. Lo voglio ricordare sorridente dietro il banco della festa de l’Unità che gestiva con la moglie, Rita Schipani a cui, insieme a figli, Filippo e Susanna, va tutta la vicinanza in un momento tanto triste».

Cordoglio anche dall'Anpi di Casale attraverso una nota del presidente Gabriele Farello: «Beppe era sempre sorridente e generoso. Legato indissolubilmente all'Anpi e ai valori dell'antifascismo, non ha mai fatto mancare la partecipazione e il supporto. Con lui ho condiviso anche il mio percorso all'interno del Partito Democratico. Un abbraccio a Rita, ai figli e a tutti coloro che con lui hanno condiviso per lungo tempo importanti momenti di aggregazione politica e sociale».

Il rosario avrà luogo questa sera, mercoledì, alle 21 nella chiesa di Oltreponte. Le esequie domattina, giovedì, alle 9.45, nella stessa chiesa.