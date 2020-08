Comune, la raccolta fondi e il focus sulle scuole danneggiate

ALESSANDRIA - Il Comune di Alessandria ha lanciato nei giorni scorsi una raccolta fondi - codice Iban IT 07T 050 341 0408 0000 0000 5546 con casuale "Donazioni emergenza maltempo" - per intervenire sui danni causati dal maltempo: tra i molteplici fronti su cui si prevede si possano convogliare i soldi, ce n’è uno di particolare importanza.

«Il riferimento - spiega l’assessore all’Edilizia scolastica, Silvia Straneo - è quello che riguarda direttamente le nostre scuole e l’esigenza di intervenire non solo sulle strutture e con i lavori di massima urgenza per la messa in sicurezza degli edifici danneggiati, ma anche su quelle componenti l’insieme del “luogo-scuola” che tipicizzano i diversi plessi e che, in alcuni casi, pure sono state gravemente colpite dall’eccezionale maltempo del primo fine-settimana di agosto. Più specificamente, abbiamo purtroppo riscontrato danni anche alle aree verdi di pertinenza delle nostre scuole, alle strutture esterne di gioco presenti quali dotazioni accessorie caratterizzanti le scuole dell’infanzia comunali nonché a quei tanti elementi, certo non essenziali dal punto di vista della solidità e sicurezza strutturale degli immobili, eppure ugualmente importanti per la declinazione di efficaci percorsi didattici: una declinazione che, tanto più in questo momento di perdurante massima attenzione per il rischio Covid-19, ci impone di utilizzare ampiamente, almeno nella parte iniziale del nuovo anno scolastico, gli spazi esterni e i progetti di “Outdoor Education” cui, come assessore, attribuisco particolare importanza, strategicità e valenza didattica e culturale».

«Per questo - aggiunge - mi sento di rivolgere, anche a nome del sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, un accorato appello agli alessandrini affinché considerino la campagna di donazioni che abbiamo recentemente attivato come Comune un’occasione per esprimere – ancora una volta, con la generosità che da sempre caratterizza la nostra comunità e con uno speciale occhio di riguardo alla dimensione scolastica per i nostri giovani - il legame che ci unisce tutti per risollevarci da questa ulteriore emergenza agostana».

Quale conto corrente bancario di riferimento,