Cittadinanza onoraria a Liliana Segre: la proposta del 'consigliere' Cuttica

ALESSANDRIA - Il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, in qualità di consigliere comunale (e dunque non come proposta di giunta), chiederà all'assemblea di Palazzo Rosso di conferire la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, a 13 anni internata nel campo di concentramento di Auschwitz, dal quale verrà liberata nel 1945. Nel 2018 è stata nominata senatrice a vita dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella «per avere illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo sociale.

Un iter non usuale per una proposta che promette di animare la politica alessandrina in un mese d'agosto già 'caldo' per l'approvazione di Dup e Bilancio di previsione.