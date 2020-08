Il settembre di Casale, tra Pro Loco, Attraverso, StupùjTime e Golosaria

CASALE - L'assessore alle manifestazioni e vicesindaco Emanuele Capra ce lo aveva anticipato già da qualche giorno. Ora è ufficiale. La Festa del Vino 2020 non ci sarà ma il format "Festa del Vino" sarà il contenitore di un mese di appuntamenti con l'enogastronomia monferrina come protagonista assoluta. Sarà un mese diverso a causa del Covid che, per certi versi, riprenderà alcuni degli aspetti tradizionali della kermesse, per altri porterà novità: «La Festa del vino 2020 non si è potuta organizzare con il tradizionale format. Ne abbiamo però voluto preservare lo spirito e, nel rispetto delle prescrizioni sul distanziamento, abbiamo realizzato un programma di eventi davvero importante, che include due week end di enogastronomia al Castello del Monferrato con Pro Loco, produttori e molte sorprese che sveleremo nelle prossime settimane - dice Capra - Dal 30 agosto in avanti, conclusi i molti e apprezzati eventi di Esco – EState a COrte – ha spiegato Capra – si darà il via alle iniziative settembrine: si inizierà con i grandi nomi del Festival Attraverso, per proseguire con Golosaria, il ritorno dello StupùjTime e alcune iniziative inedite, nate per far gustare le eccellenze enogastronomiche del territorio monferrino anche in questo periodo di distanziamento. Organizzare eventi di rilievo nel rispetto di tutte le prescrizioni per salvaguardare la salute dei partecipanti è stato il nostro obiettivo primario e, grazie al prezioso e intenso lavoro di tutti i soggetti coinvolti, ci siamo riusciti, predisponendo un programma di assoluta qualità».

I primi tre appuntamenti saranno, come detto, con il Festival Attraverso, che a Casale Monferrato quest’anno porterà tre eventi di grande qualità: domenica 30 agosto sarà la volta di Lella Costa che proporrà, nel cortile di Palazzo Langosco dalle ore 21, Questioni di cuore, mentre giovedì 3 settembre sarà la volta, stesso luogo e stessa ora, di Neri Marcorè in Di mare di vento - Viaggio nella musica di Gian Maria Testa.

Venerdì 4 settembre, infine, nel cortile del Castello del Monferrato Oscar Farinetti e Telmo Pievani si confronteranno, dalle ore 18,00, su La Serendipity umana. Informazioni, prenotazione e acquisto dei biglietti su www.attraversofestival.it.

Sabato 12 e domenica 13, invece, spazio all’edizione 2020 di Golosaria: appuntamento al Castello del Monferrato per la quattordicesima edizione della rassegna che vedrà protagonisti produttori, cucine di strada e birre artigianali.

«La nostra città e il nostro territorio hanno dimostrato, con tenacia, di saper ripartire con determinazione nel pieno rispetto delle regole – ha sottolineato il sindaco Federico Riboldi – Ne abbiamo già dato prova in questi mesi con le molte iniziative proposte e, a settembre, faremo ancora di più, con un palinsesto che saprà riportare protagoniste le eccellenze del Monferrato casalese. Un calendario che, ne siamo certi, saprà assolutamente trovare l’apprezzamento di quanti hanno partecipato con entusiasmo alle passate Feste del Vino del Monferrato Unesco».