Roggero: delega per i rapporti con il Consiglio Comunale e con la Commissione Controllo di Gestione

ALESSANDRIA – Nuova delega per l'assessore comunale Mattia Roggero: alle Politiche del lavoro e sviluppo economico, Artigianato e Agricoltura, Commercio e mercati, Iniziative per la formazione professionale, Marketing territoriale e Turismo e iniziative promozionali, si aggiunge ora quella dei rapporti con il Consiglio Comunale e con la Commissione Controllo di Gestione, all’atto di insediamento dell’attuale consigliatura affidata a Riccardo Molinari della Lega Nord e non era stata più riassegnata dopo l'elezione di quest'ultimo in Parlamento.

Nelle ultime sedute del Consiglio Comunale è stata posta in evidenza dagli interventi dei diversi rappresentanti in Consiglio Comunale l’importanza che i rapporti tra sindaco, assessori della Giunta e Consiglio Comunale siano il più possibile fluidi e improntati, nel rispetto dei ruoli assegnati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali, ad una collaborazione che sappia tradursi in identificazione e approvazione degli indirizzi e obiettivi e in concretizzazione degli stessi, nel modo più celere ed efficace possibile.

«Per questo – dichiara il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco – ho deciso di assegnare, con apposito Decreto, all’assessore Mattia Roggero anche la delega per i rapporti con il Consiglio Comunale e con la Commissione Controllo di Gestione individuando questo aspetto di interlocuzione con il Consiglio quale nodo strategico per una ulteriore valorizzazione dell’azione politico-amministrativa che stiamo conducendo in questa Consigliatura».