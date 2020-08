Gran Monferrato, a Casale la seconda volata è di Gomez

CASALE - Verdetto in volata, come sette giorni fa. Al Gran Monferrato, a Casale, ben 223 iscritti e 196 al via, regolati da Nicolas Jaramillo Gomez, colombiano del Team Colpack (3h00'53', media 46,306 km/h). Media altissima, non sono mancate cadute, una a un chilometro dall'arrivo, l'altra nel rettilineo, fortunatamente senza conseguenze gravi. Gomez precede Cristian Rocchetta (General Store) e Stefano Moro (Biesse Arvedi), poi due portacolori della Zalf, Enrico Zanoncello, vincitore delle prima gara a Casale il 12, e Filippo Tagliani. Nella top ten anche Stefano Frigerio, 8°, della Lan Service Zheroquadro, società padrona di casa.

La challenge si concluderà sabato 22, con il Trofeo Mazzetti d'Altavilla, partenza (alle 14.30) da Mazzetti sopra, arrivo ad Altavilla, passando per Fubine, dieci giri per un totale di 156 chilometri.

Le foto della prova a Casale sono di Ilaria Cutuli e Mario Bocchio