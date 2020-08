Più di 100 piante di "Maria" nel bosco a Vignale

VIGNALE - Ieri i Carabinieri hanno arrestato un 48enne di Vignale per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In una zona boschiva di Vignale adiacente a un magazzino in uso all'uomo, pregiudicato, è stata trovata una vasta coltivazione di Marijuana, con oltre 100 piante. In seguito è stata anche perquisita l’abitazione dell’uomo, all’interno della quale sono state rinvenute altre 28 piante e 150 grammi della stessa sostanza stupefacente, già suddivisa in dosi per la vendita, oltre a due bilancini di precisione e altro materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.