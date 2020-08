Cassine, otto under al master a Roma

ROMA -"Otto giovani al master del Kinder Trophy: siamo una delle scuole tennis con più rappresentanti a Roma e di questo siamo tutti orgogliosi".

Per primo Giorgio Travo, presidente del Ct Cassine. I protagonisti, già in campo nella capitale, sono Nicole Maccario, Clara Annaratone, Pietro Gobello, Gabriele Vicari, Federico Maccario, Francesco Pansecchi, Riccardo Annaratone e Andrea Travo. Con loro anche Jacopo Pastorino, che aveva già partecipato alla manifestazione lo scorso anno e affianca, come sparring, il maestro Eugenio Castellano negli allenamenti.

"L'augurio, per tutti, è di qualificarsi per le finali, che inizieranno martedì 25. Per il nostro piccolo circolo - insiste Travo - è già un successo aver portato un gruppo così numeroso, soprattutto in una stagione difficile come questa".