Incidente in direzione Spinetta, centauro ferito

ALESSANDRIA - Incidente in uscita dalla città in direzione Spinetta. Un giovane in sella a una moto ha sbandato ed è caduto, sbattendo più volte sull’asfalto. Immediati i soccorsi: sono intervenuti Polizia municipale, Polizia e 118.

La causa potrebbe essere il fondo dissestato. Il motociclista è stato trasportato in ospedale. Al momento lunghe code, per mezz’ora chiusa dai vigili urbani l’uscita della tangenziale. Da poco riaperta la circolazione verso il sobborgo

Seguiranno aggiornamenti.