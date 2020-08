Sala del Consiglio Comunale per la discussione della tesi di laurea

ALESSANDRIA – La Sala del Consiglio Comunale in concessione a titolo gratuito ai laureandi residenti in città per consentire loro di discutere, in modalità telematica, la propria tesi di laurea. La deliberazione è stata approvata dal Consiglio Comunale di Alessandria, durante la seduta dello scorso 6 agosto su proposta del vicepresidente Lorenzo Iacovoni.

Il testo ha ottenuto il preliminare parere favorevole della Commissione Consiliare Cultura e Istruzione ed è stato votato all’unanimità dai Consiglieri Comunali presenti (21 voti favorevoli, ossia quelli dei consiglieri Autano, Bianchini, Bovone S., Buzzi, Castelli, Cuttica Di Revigliasco, Gentiluomo, Guazzotti, Iacovoni, Locci, Lumi, Mazzoni, Micò, Onetti, Passalacqua, Poggio, Ravazzi, Rossa, Ruffato, Sciaudone, Serra).

«La decisione di mettere a disposizione l’aula consiliare per i laureandi – dichiara il vicepresidente del Consiglio Comunale Lorenzo Iacovoni – nasce da una motivazione fondamentale: restituire la dovuta sacralità a un momento tanto importante nella vita di uno studente, dando la possibilità di poterlo condividere con i propri cari, nel rispetto delle regole sul distanziamento. A corredo di questo, riaffermiamo il principio per cui il Palazzo Comunale altro non è che l’estensione della casa di ogni cittadino, è la “casa di tutti”. La situazione delle modalità di laurea è variegata, ogni Università si sta muovendo in maniera autonoma, e per questo motivo l’unico criterio che abbiamo inserito nella proposta è quello di essere residenti nel nostro Comune. Ogni studente di Alessandria, a prescindere dall’Ateneo in cui è iscritto, potrà usufruire, se vorrà, di questa possibilità… augurandoci, naturalmente, che l’incubo del Covid finisca al più presto».

Dal punto di vista tecnico-operativo, la Sala del Consiglio Comunale può in effetti essere resa disponibile e allestita con le infrastrutture multimediali necessarie ad ospitare la discussione della tesi, consentendo ai laureandi di coronare il loro percorso di studi con la proclamazione della laurea alla presenza di una ristretta cerchia di familiari ed amici e garantendo, al contempo, il necessario distanziamento sociale prescritto dalle norme di contrasto alla pandemia.

Il dispositivo della Deliberazione fissa in alcuni specifici punti la volontà dell’Amministrazione Comunale per perseguire al meglio questo obiettivo. Sarà offerta la possibilità ai laureandi residenti in Alessandria di usufruire, a titolo gratuito, della Sala Consiliare per la discussione virtuale, con collegamento telematico agli Atenei, della tesi di laurea, a cui potrà assistere un numero contenuto di familiari ed amici, per un massimo di 30 persone, nel rispetto delle regole dei protocolli anticovid e del distanziamento sociale. Sarà garantita la presenza del servizio tecnico a supporto dello svolgimento dell’attività. È necessario esonerare l’Amministrazione Comunale da ogni rischio derivante da problematiche tecniche che compromettano l’ottimale svolgimento della discussione di laurea, mediante la compilazione, da parte del richiedente, dell’apposita dichiarazione.

Per rendere operativo quanto deliberato, la Direzione Comunale competenze ha predisposto un apposito modello di domanda che i laureandi residenti in Alessandria interessati al nuovo servizio dovranno compilare e che è disponibile sul sito internet del Comune. La domanda, almeno 15 giorni prima della fruizione, deve essere inviata mediante email all’indirizzo presidenza.consiglio@comune.alessandria.it indicando come oggetto: “Richiesta Sala Consiliare – laureando (Cognome e Nome)” oppure consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Ente (aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30).