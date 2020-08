Degrado e bivacchi in piazza Castello, Riboldi incontra il prefetto

CASALE - Il Prefetto Olita, il Sindaco Riboldi ed i vertici provinciali delle Forze dell'Ordine, si sono incontrati questa mattina a Palazzo Ghilini ad Alessandria allo scopo di risolvere le localizzate situazioni di degrado e microcriminalità che attanagliano alcune aree di Piazza Castello a Casale: un disagio fortemente sentito dalla quasi totalità della cittadinanza.

«Sono tante, soprattutto donne, che mi chiedono a gran voce di intervenire. Inoltre i resti dei “bivacchi” di questi individui insozzano i giardini della Difesa e il fossato. Tolleranza zero per chi si comporta in maniera così incivile - dichiara il sindaco Federico Riboldi che prosegue - grazie al Prefetto Olita per essersi fatto promotore di questo incontro e ai Comandanti Provinciali di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza per il supporto».