Tennis in carrozzina, assegnati quattro scudetti

ALESSANDRIA - Quattro scudetti già assegnati ai campionati italiani assoluti di tennis in carrozzina, organizzati da Volare, sui campo della Saves - Csc Orti. Nella categoria 'quad' (disabilità per tre quarti degli arti) il campione è Alberto Corradi, che batte, 6/1 6/2, Marco Innocenti. In doppio è la coppia formata da Alberto Saja e Ivano Boriva ad aggiudicarsi il girone a tre e il tricolore.

Nel doppio femminile le campionesse sono Denise Boldi e Silvia Morotti, alla prima competzione insieme, che s'impongono 6/4 6/3 in un match di grande intensità su Vanessa Ricci e Anna Maria Bertola.

Campioni di doppio maschile open (disabilità agli arti inferiori) sono Silviu Culea e Ivan Tratter, numeri uno a spese di Giovanni Zeni e Manuel Zorzetto.

Alle premiazioni sono intervenuti il presidente di Idea e consigliere comunale Paolo Berta, il primario della medicina fisica e neuroriabilitazione del 'Borsalino' Luca Perrero, il direttore del torneo Pietro Mazzei, il giudice arbitro Roberto Santangeletta, con i giudici Enrico Prato e Angelo Gabelli e lo staff di Volare, con Luca Cosentino e Giuseppe Bianchi. Domani mattina, dalle 10, le due finali di singolo, maschile e femminile