Flauto, fagotto e organo alla parrocchiale di San Felice

OVIGLIO - Domenica 6 settembre alle 17 nella chiesa parrocchiale, per la Stagione Internazionale sugli organi storici della provincia di Alessandria si potrà ascoltare un insolito organico formato da Franco Taulino al flauto e al fagotto e da Daniela Scavio all'organo. Il concerto, originariamente previsto nella chiesa della Madonna a corollario dei lavori di restauro, è stato trasferito nella Parrocchiale di San Felice a causa delle norme di distanziamento imposte dall'emergenza Covid. Chi vorrà, al termine delle esecuzioni, potrà comunque visitare la chiesa della Madonna dove Nino Ivaldi illustrerà i beni artistici recuperati e le fasi dei lavori che li hanno riportati allo stato originario e alla piena fruibilità del pubblico.

Il programma prevede brani originali del periodo barocco come pure trascrizioni di brani celebri del XIX secolo, quali L'apprendista stregone di Paul Dukas, oltre a brani per organo solo che ci porteranno fino alla prima metà del Novecento.

Franco Taulino si è diplomato in fagotto presso il Conservatorio “Verdi” di Torino. Svolge attività concertistica e collabora con diverse formazioni musicali, sia nell'ambito classico che moderno. Collabora con famosi musicisti quali Ian Paice (Deep Purple), Ian Anderson (Jethro Tull), Vittorio Nocenzi e Francesco Di Giacomo (Banci del Mutuo Soccorso), Tullio De Piscopo e diverse formazioni orchestrali classiche come la Polifonica Seravallese, Trio Petit Ensemble (flauto, clavicembalo e fagotto), musica barocca e rinascimentale. Insegna fagotto presso il Liceo Musicale Saluzzo Plana di Alessandria.

Daniela Scavio, diplomata in Pianoforte, Organo e Composizione Organistica, consegue il Biennio di II livello in Organo concertistico con il massimo dei voti presso Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria. Consegue inoltre la Laurea in Musicoterapia. Svolge intensa attività concertistica sia come solista che in formazioni da camera. Collabora con diverse Associazioni culturali, quali Amici dell’Organo, Regione Piemonte, Regione Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Valle D’Aosta e Conservatorio di Alessandria. È docente di pianoforte al Liceo Musicale Saluzzo Plana di Alessandria e di Organo e Grammatiche Musicali, laboratorio per adulti del Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria.



Bernardo Pasquini

Toccata in sol min. [per organo]

George Friedrich Haendel

Bourrè (dalla sonata in sol magg.) [per flauto e organo]

Johann Sebastian Bach

Siciliana (dalla sonata BWV 1031) [per flauto e organo]

Domenico Zipoli

All’Elevatione in fa maggiore [per organo]

Johann Sebastian Bach

Corale (dalla cantata BWV 147) [per fagotto e organo]

Benedetto Marcello

Sonata in la minore [per fagotto e organo]

Leon Boellmann

Choral- Priere a Notre Dame (da Suite Gothique) [per organo]

Paul Dukas

Tema da Apprenti Soucier

[per fagotto e organo]

Giacomo Pedemonte

Elegia [per organo]

Charles Gounod

Marcia funebre di una marionetta [per fagotto e organo]