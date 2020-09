“Miss Mamma Italiana 2020”, premiata anche l'alessandrina Valeria Simonetti

GATTEO MARE - Organizzata dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, con il patrocinio del Comune di Gatteo (con tutte le dovute misure di sicurezza), si è svolta domenica 30 agosto, la finale nazionale di Miss Mamma Italiana 2020, manifestazione riservata a tutte le mamme aventi un’età fra i 25 ed i 45 anni.

Il Concorso, giunto quest’anno alla sua 27° edizione (è il primo in Italia dedicato alle mamme) non vuole premiare solo la bellezza, ma intende valorizzare il ruolo della mamma come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società.

Le 16 mamme finaliste (selezionate nei giorni prima, in occasione delle prefinali, tra le vincitrici delle oltre 100 selezioni regionali svolte in tutta Italia), hanno sfilato prima con abiti eleganti, poi in costume. Tutte le partecipanti hanno poi sostenuto una prova di abilità rappresentativa di un loro talento, chi ha cantato, chi ha ballato, chi si è cimentata in esercizi ginnici e chi in prove creative o sportive.

La fascia di Miss Mamma Italiana Glamour è andata all'alessandrina Valeria Simonetti, 36 anni, strumentista in sala operatoria, mamma di Andrea ed Alessio, di 8 e 5 anni;

Miss Mamma Italiana sostiene Arianne, associazione Onlus per la lotta all’endometriosi, una malattia cronica ed invalidante, ancora oggi non molto conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.