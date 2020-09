Sabato a Rosignano le percussioni giapponesi

ROSIGNANO - L'associazione Yamato riparte con le sue attività proponendo sabato 5 settembre un workshop di Taiko (le percussioni giapponesi) con Chiara Codetta di Taiko Lecco.

Alle ore 17.30 a Rosignano Monferrato alla Big Bench #41, l'appuntamento è dedicato soprattutto a chi ha già un po’ di esperienza (chi non ha mai praticato, arrivando prima, avrà le indicazioni per seguire la lezione). L'iniziativa si svolge grazie alla disponibilità dell’associazione Madonna delle Grazie, circondati dalle vigne e dallo splendido panorama delle colline. Richiesto un contributo di partecipazione. Necessaria la prenotazione. In caso di maltempo l'incontro sarà rinviato.

Informazioni e iscrizioni: yamato.casale@gmail.com - 349 850 8918