Corazza, Artico e una canzone speciale

ALESSANDRIA - "E ogni sera dici alla tua ragazza: sei bella come un gol di Corazza". Già, il nuovo attaccante dei Grigi si è meritato una canzone: scritta e interpretata da un gruppo musicale di Reggio Calabria. "Simone è il suo nome e al posto del piede ha un cannone. Gelido e freddo". E, ancora, "Ammazza che gol, che bomber de razza: segna sempre lui Simone Corazza". Il tutto mentre scorrono le immagini delle 14 reti con la maglia della formazione calabrese.

C'è chi lo ringrazia, "Grazie di tutto Joker", il suo soprannome per via del modo originale di esultare. E c'è chi lo paragona a Fabio Artico che con la Reggina ha vinto la B e conquistato la A. "Ci sono giocatori che sono rimasti con noi per anni e non ci ricordiamo neanche il nome. Ad altri - è scritto sulla pagina facebook 'La Reggina siamo noi' - è bastato un anno per scolpire a fuoco il proprio marchio nella nostra storia. E, forse, non è un caso che vai da Fabio Artico, un altro che ha fatto lo stesso".