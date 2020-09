Debutto con la Sampdoria, ancora biglietti disponibili

ALESSANDRIA - Il Moccagatta prima di tutti, anche prima del Tardini di Parma che domenica ospiterà la prima partita con il pubblico in uno stadio di A. La voglia di tornare dopo sette mesi sembrava così grande, anche spasmodica, da fare pensare che i 1000 tagliandi sarebbero andati esauriti in poche ore.

Invece, dopo un giorno di prevendita, per la gara di domani sera, alle 21, con la Sampdoria, metà dei tagliandi sono ancora disponibili. In tutti i settori, anche nella tribuna dove il numero di quelli assegnabili è, complessivamente, di poco superiorie a 100.

La prima decisione delle 'porte chiuse' aveva alimentato, in città, una sorta di ribellione, l'apertura era stata salutata con entusiasmo. Le disposizioni su misurazione della temperatura all'ingresso, mascherine per tutto il match, distanziamento e registrazione dei documenti di identità sono contenute nel decreto del 7 agosto: non sono le le società a decidere e aprire a 1000 persone, per i club, comporta costi, perché maggiori sono i controlli, e il personale da impiegare, imposti dalle disposizioni governative.

La prevendita continua: 12 euro nelle curve, 15 nel rettilineo, 20 in tribuna laterale. L'acquisto è possibile solo on line e nei punti del circuito Vivaticket, in città e in provincia. Si possono comprare fino a poco prima della partita, ma è importante ricordare che le biglietterie resteranno chiuse.