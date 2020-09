Vola Machmach, Boidi stacca il pass per gli italiani

ALBA - Vittorie, 'personal best', tempi per gli italiani: al Memorial Florio, ad Alba, gli atleti della provincia sono protagonisti assoluti.

Nei 1500 Abdessalam Machmach, alessandrino tesserato per Athletic Club 96 Bolzano, conferma la condizione eccellente che, sette giorni fa, gli ha permesso di classificarsi 5° agli assoluti, sugli 800. Domina e chiude in 3'49''06, primo posto e primato migliorato di più di 4 secondi per l'allievo di Francesco Labate. Ai piedi del podio c'è Nicolò Gallo (3'53''32), buon tempo anche per Simone Canepa (Atletica Alessandria), anche lui seguito da Labate, che chiude in 4'27''26. Nella gara femminile è 10a Debora Gallino (Atletica Alessandria), in 5'07''17.

Iris vola sul terzo gradino

Nei 5000 metri ancora un risultato importante per l'ovadese Iris Baretto (Trionfo Ligure), che sale sul terzo gradino (dietro Letizia Burocco e Sonia Mazzolini): 17'38''44, mai andata così veloce, si migliora di 40 secondi rispetto alla prestazione sulla distanza agli italiani 2019 a Rieti.

Il bis delle marciatrici

Atletica Alessandria si conferma società di marciatrici. Alle atlete allenate da Roberto Meda tre dei primi quattro posti: vince Alessia Gallino, in 25'53''55, e si migliora, scendendo per la prima volta sotto i 26 minuti. Piazza d'onore per Sara Perotti (26'52''50), già qualificata per gli italiani, traguardo ora raggiunto anche dalla compagna Silvia Boidi, 4a in 28'00''61, ottenendo così il minimo per la rassegna tricolore.