Degrado e bivacchi in piazza Castello: la Polizia impegnata nei controlli

CASALE - Sono in corso da inizio settimana a Casale le operazioni di controllo e monitoraggio che vedono coinvolti gli agenti del Commissariato di Polizia di Casale e del Nucleo Prevenzione Crimine di Torino. Impegnati ogni giorno, dalle 8 alle 20, dai 10 ai 15 agenti che, su indicazione della Prefettura e della Questura, si stanno focalizzando principalmente alla risoluzione delle situazioni di degrado, microcriminalità e più in generale i bivacchi di sfaccendati che riguardano piazza Castello, i giardini della Difesa, le aree del fossato e le zone circostanti del centro storico, come il piazzale antistante il Teatro.