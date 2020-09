Alessandria Rugby a lezione da Sgorlon

ALESSANDRIA - "Un privilegio poter contare sulla consulenza di uno degli allenatori più titolati del rugby italiano. Per la nostra società, che punta molto sulla formazione di tecnici di qualità per far crescere i ragazzi, avere con noi Andrea Ciro Sgorlon è fondamentale". Diego Baldovino, direttore sportivo dell'Alessandria Rugby, racconta i tre giorni di lavoro con Sgorlon, due sul campo, ai 'ferrovieri', con i giocatori delle under, e uno in aula, con lo staff.

"Ciro ha una esperienza enorme e ama condividerla: è stato uno dei protagonisti, nel 1997, della vittoria della Coppa Fira, con lo storico successo sulla Francia, il pass per il 'Sei Nazioni', allenando poi alcune squadre giovanili azzurre, oltre all'incarico di direttore dell'Accademia federale di Mogliano.

Anche con Sgorlon il presidente Eugenio Baroni ha parlato del 'Progetto scuola', affidato a Daniel Zito e Attilio Domenighini. "Oltre trenta nuovi iscritti nel vivaio sono un grande risultato - sottolinea il dilrettore tecnico Jacopo Zucconi - Con Sgorlon abbiamo individuato obiettivi tecnici e didattici e lavoro mirato per ogni under".