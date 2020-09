Liceo 'Galilei', positività al covid: 24 studenti in quarantena

ALESSANDRIA - Un caso di covid al liceo scientifico 'Galilei'. Una studentessa è risultata positiva al tampone per accertare il Sars Cov-2: immediatamente tutta la classe è stata messa in quarantena, in tutti 24 tra alunni e alunne, come anche 15 docenti che, nei primi giorni di scuola, sono venuti in contatto con quella scolaresca

La dirigente Lorenza Daglia ha immediatamente allertato l'Asl e attivato il protocollo, che prevede il doppio tampone negativo prima di rientrare in aula e riprendere la didattica in presenza. Didattica che, invece, procede a distanza per gli alunni in isolamento fiduciario e i professori coinvolti, in attesa dell'esito degli accertamenti. "Anche la collaborazione delle famiglie è risultata determinante. Abbiamo rivisto in poche ore gli orari, capiamo le preoccupazioni, ma l'impegno nostro è trasmettere tranquillità".