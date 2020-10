La protesta per l'ambiente, contro l'ampliamento della produzione del Pfas

ALESSANDRIA - Importante spiegamento di forze questa mattina davanti alla sede della Provincia in via Galimberti dove gli ambientalisti stanno manifestando per chiedere il "no" all'ampliamento di produzione di cC6O4, Pfas di nuova generazione, chiesto da Solvay.

Sarà la Conferenza dei Servizi, riunita proprio ora, a dover decidere. Vari gli scenari di questa giornata importante per il futuro dell'ambiente. Il pool potrebbe arrivare già oggi ad una decisione.

Seguono aggiornamenti.