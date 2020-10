Alla guida ubriachi o dopo l'assunzione di droga: cinque denunce

ALESSANDRIA - Controlli a tappeto dei Carabinieri del Comando Provinciale sulle condotte di guida, troppo spesso alla base di drammatici eventi. Cinque le persone denunciate lo scorso fine settimana per guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

Riferito all'assunzione di droga, un 27enne di Alessandria è stato sanzionato dai militari di Bassignana: sull'auto aveva cinque grammi di marjuana. La perquisizione, estesa all’abitazione ha permesso di rinvenire anche tre vasi contenenti piante di cannabis, tutto sequestrato.

I Carabinieri di Valenza hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un 64enne: l'uomo ha perso il controllo dell'auto andando a collidere contro un’altra autovettura parcheggiata lungo la pubblica via. Il 64enne è uscito indenne, non ha riportato lesioni nell'impatto.

Analogo incidente anche per un 25enne di Casale: è stato denunciato dai militari perché, a causa della guida sotto gli effetti dell'alcol è finito contro un palo dell’illuminazione pubblica.

A Ottiglio, i Carabinieri hanno denunciato un 21enne romeno che è finito fuori strada senza riportare lesioni. L'alcol test ha evidenziato un tasso nel sangue superiore ai limiti di legge.

Nel novese, sono stati sorpresi alla guida dei rispettivi veicoli un 27enne e un albanese 41enne, entrambi risultati positivi all’alcol test a seguito di controllo. Entrambi sono stati denunciati per guida in stato d'ebbrezza.