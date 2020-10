Pisseri out per 25 giorni

ALESSANDRIA - Dalle tre alle quattro settimane. Di fatto Matteo Pisseri è indisponibile per quasi un mese.

Gregucci, che non lo aveva convocato per Cosenza, era sembrato ottimista dopo l'infortunio rimediato nel finale a Pistoia, otto giorni fa, ma "in questi giorni - come recita il comunicato ufficiale - il giocatore ha rimediato una lesione di primo grado al retto anteriore della gamba sinistra".

l problema potrebbe esserci manifestato negli allenamenti: la prognosi parla di 20/25 giorni per il recupero. Pisseri sta già seguendo il programma di riabilitazione, con terapie mirate, e in settimana sarà sottoposto a esami di controllo. Nelle ultime ore di mercato arriverà un nuovo portiere, anche come cambio, nel prossimo mese, per Crisanto? L'operazione di mercato è possibile, ma potrebbe trattarsi, comunque, di un giovane.