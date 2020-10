Crosta l'ultima firma, Frediani e Bellodi sono pronti

ALESSANDRIA - Il mercato si chiude con 12 innesti. L'ultimo è Luca Crosta, scuola Milan, 22 anni. Il suo telefono, racconta, è squillato venerdì: con Pisseri fuori causa per un mese, la società ha deciso di aggiungere ancora un portiere per non rischiare di avere come alternativa un under. "Il covid ha complicato il mercato - sottolinea l'ex di Cagliari e Olbia - la chiamata dell'Alessandria è una grande opportunità. Anche per migliorarmi".

Due anni in meno, compagno di Crosta due campionati fa all'Olbia, Gabriele Bellodi è un giovane esperto, una stagione intera in Sardegna e poi Crotone. "Già nella Primavera del Milan, con Gattuso, ho sempre giocato a 3 e anche l'anno scorso con Stroppa. In tutti i tre ruoli: preferisco centro e centro destra, ma posso giocare anche a sinistra". Contro l'Olbia la 'prima' in panchina, "si respira una aria giusta, bella e ambiziosa".

Il gruppo unito piace molto a Marco Frediani "dentro la squadra sto bene, in campo e nello spogliatoio". Tatticamente un jolly, da esterno offensivo a seconda punta, ma anche uno che taglia dentro, "per segnare, se ho l'opportunità, ma anche per mandare in gol i compagni".