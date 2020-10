Seducono via social un'anziana e si fanno versare 55mila euro

SERRAVALLE SCRIVIA - I Carabinieri di Serravalle Scrivia hanno denunciato per tentato furto aggravato un ecuadoregno 24enne di Rossiglione, ritenuto responsabile del tentativo di asportare capi di abbigliamento del valore di circa 70 euro dagli espositori presenti all’interno del supermercato “Iper Serravalle”. L’uomo è stato riconosciuto grazie all’esame delle immagini del sistema di videosorveglianza.

I militari di Serravalle Scrivia, al termine dell’attività di indagine scaturita dalla querela presentata da una pensionata del posto, hanno denunciato due nigeriani di 31 e 28 anni che, nel periodo tra febbraio e maggio di quest’anno, sui social-network e sotto falsa identità, hanno simulato l’intenzione di instaurare una relazione sentimentale con la donna, prospettando nel contempo alla vittima la spedizione di una ingente somma di denaro in suo favore, chiedendole di anticipare le spese necessarie al trasferimento del detto denaro, che le sarebbe stato successivamente inviato.

Con arguta opera di convincimento i due hanno indotto la donna a eseguire bonifici bancari in loro favore per una cifra complessiva di circa 55 mila euro. Sono in corso ulteriori accertamenti per l’identificazione di altri complici di nazionalità nigeriana residenti all’estero.