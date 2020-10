Virtus Alessandria, dalle bimbe alla Prima Divisione

ALESSANDRIA - "Non c'è età per giocare a pallavolo: ho iniziato bambino, mi diverto come allora anche adesso che sono master". Massimo Raffaldi, una delle 'glorie' che tiene a battesimo la nuova stagione della Virtus Pallavolo Alessandria, ha vinto anche titoli mondiali: alla presentazione, alla Soms del Cristo, con Stefano Venneri, è uno dei testimonial per le quasi 80 atlete della società fondata nel 2017 da Fabrizio Priano. Consigli importanti anche da chi, partendo da Alessandria, è arrivato in nazionale, come Ernesto Pilotti e Paolo Martino, da chi è stato capitano (dell'Avbc), come Roberto Arbuffi, da Maddalena Grassano "adottata dal volley".

C'è voglia di ripartire, "al primo allenamento 25 bambine e ragazze - confessa il nuovo presidente, Francesco Zallio - dopo una settimana già oltre 60 e i numeri aumentano. Soprattutto sono bellissimi la voglia di stare in campo e l'entusiasmo di tutte".

Tutta l'attività si svolge al PalaConi, al vicesindaco e agli assessori la richiesta di altre palestre. I gruppi sono tre: Volley S3 e Under 12/13, Under 15 e Under 17/Prima Divisione. Responsabile tecnico è Marco Ferraris con gli allenatori Alessandro Gastaldi e Paolo Martino. Un premio speciale dalla società a Giuliano Dodero, caposquadra dei Vigili del Fuoco, rimasto ferito nell'esplosione a Quargnento e da poco rientrato in servizio.