Jbm, troppi forfait. Biella vince netto

BIELLA - Laganà ne segna 21, proprio come Thompson: sono i migliori realizzatori del primo derby di Supercoppa del Centenario, ma la vittoria, anche netta, è di Biella, 97-80, mentre la formazione casalese paga, per ammissione anche di coach Mattia Ferrari, le troppe assenze. I monferrini affrontano la prima partita ufficiale senza Redivo, Donzelli, Cappelletti, Sirchia e Giombini, ultimo infortunato di una lunga serie.

I lanieri allungano subito, 13-7, e non basta riorganizzare le idee perché il gap aumenta, 25-9. Finalmente Casale reagisce, sfrutta anche alcuni liberi e al primo stop torna sotto la doppia cifra, 30-21. Ma già nel secondo quarto i padroni di casa fanno il vuoto. Jbm fatica a trovare il canestro, il parziale di 25-12, manda la formazione allenata da Squarcina all'intervallo lungo con un rassicurante +22 (55-33), che serve a mettere in cassaforte la gara.

Non sono appagati, i padroni di casa, che in avvio di terzo periodo arrivano a +27. Poi abbassano un po' il ritmo e gli ospiti rialzano la testa e con una giocata di Luca Valentini sono a -18, 74-52 dopo 30'. Più concreta la reazione di Novipiù nell'ultimo quarto, fino al -14, 74-60, ma Biella controlla e ristabilisce le distanze.

"Noi abbiamo troppi giocatori importanti fuori da troppo tempo. Questo non ci permette di riprodurre in allenamento situazioni che, poi, dovremmo attuare in gara - sottolinea coach Ferrari - Biella ci ha travolti con la sua intensità: non eravamo ancora pronti, sotto il profilo tattico, a interpretare questa partita. Come siamo adesso era difficile, oggi, chiedere di più a chi è andato in campo. Dobbiamo avere pazienza e aspettare i recuperi. Fino a quando non avremo tutti i giocatori giusti è difficile pensare di esprimere il gioco per il quale la squadra è stata costruita".

Bottega Verde Pallacanestro Biella - Novipiù JB Monferrato 97-80



(30-21, 55-33, 74-52)



Bottega Verde Pallacanestro Biella: Loro, Bertetti 4, Moretti ne, Laganà 21, Barbante 10, Miaschi 11, Lugic 12, Wojciechowski 20, Pollone 10, Vincini 2, Berdini 4, Hawkins 13. All.: Squarcina,



JB Monferrato: Thompson 21, F.Valentini 9, L.Valentini 7, Tomasini 12, Martinoni 13, Donzelli ne, Lomele 2, Msljenovic 2, Galluzzi, Camara 4, Redivo ne. All.: Ferrari,