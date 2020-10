Guardia di Finanza: al nucleo di Polizia Economica Finanziaria arriva Sacco

ALESSANDRIA - Passaggio di consegne al vertice del Nucleo di Polizia Economica Finanziaria della Guardia di Finanza di Alessandria tra il capitano Margherita Valente, che lo ha retto in sede vacante per oltre 7 mesi, unitamente all’incarico di titolarità della Sezione Tutela Entrate, e il tenente colonnello Francescopaolo Sacco.

Il tenente colonnello Francescopaolo Sacco, originario della provincia di Foggia, 54 anni, sposato e con due figlie, presta servizio nel Corpo dal 1996 ed è laureato in economia e commercio.

In passato ha ricoperto incarichi di comando presso il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Milano ed il Nucleo di Polizia Tributaria di Genova; ha inoltre comandato la Compagnia di Tortona per 4 anni, dal 2003 al 2007.

Arriva nella provincia di Alessandria dal Nucleo di Polizia Economica Finanziaria di Torino, dove ha comandato per 6 anni la Sezione Accertamento Danni Erariali, collaborando quotidianamente con la Procura Regionale della Corte dei Conti di Torino e svolgendo complesse e qualificate indagini per la repressione degli illeciti in materia di spesa pubblica.

Al nuovo arrivato, che in questi giorni sta completando le presentazioni di rito alle Autorità locali, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Alessandria, colonnello Massimiliano Pucciarelli, ha rivolto il suo personale augurio di “buon lavoro”, nel delicato e complesso incarico che gli è stato affidato istituzionalmente deputato alla prevenzione ed al contrasto degli illeciti economico-finanziari più complessi, nell’ottica di salvaguardare l’economia sana, a tutela della collettività e l’ordine pubblico economico.