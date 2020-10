Sempre di domenica. E senza Rai

ALESSANDRIA - Basta posticipi in tv, sulla Rai, per tutto il girone di andata. Visti i precedenti, meglio così per l'Alessandria, che fino al 17 gennaio non avrà, di fatto, notturne, ad eccezione dei turni infrasettimanali.

Dopo la Giana Erminio domenica alle 17.30 a Gorgonzola, e le due gare interne ravvicinate, il 21 con il Grosseto alle 18.30 e il 25 con il Pontedera alle 15, il programma prevede Carrarese - Alessandria domenica 31 ottobre alle 15, Alessandria - Livorno domenica 8 novembre alle 15 (se il Livorno riuscirà a proseguire il suo campionato), Albinoleffe - Alessandria mercoledì 11 novembre alle 20.45 (a Gorgonzola), Alessandria - Piacenza domenica 15 novembre alle 15, Renate - Alessandria domenica 22 novembre alle 17.30 (a Meda), Alessandria - Pro Vercelli domenica 29 novembre alle 17.30, Lucchese - Alessandria domenica 6 dicembre alle 15, Juventus U23 - Alessandria domenica 13 dicembre alle 17.30 (al Moccagatta), Alessandria - Pro Sesto domenica 20 dicembre alle 17.30, Pergolettese - Alessandria mercoledì 23 dicembre alle 20.45, Alessandria Como domenica 10 gennaio alle 17.30, Pro Patria - Alessandria domenica 17 gennaio alle 15.