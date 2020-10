Violenta lite in via Caccia: interviene la Polizia Locale

CASALE - È stato necessario l'intervento di una pattuglia della Polizia Locale di Casale ieri alle 19 in via Caccia in seguito a una violenta lite sfociata tra due cittadini stranieri.

Uno dei due uomini, in evidente stato di alterazione psicofisica, è stato immediatamente contenuto in attesa dell'intervento del 118 che ha provveduto al suo trasporto all'Ospedale civile di Alessandria per verificare eventuali pregiudizi psichiatrici, con eventuale sottoposizione a Tso.

All''uomo, un cittadino nigeriano di 31 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stata successivamente diagnosticata un’alterazione da abuso di alcol senza alcun riscontro di patologie psichiatriche.

L'uomo è stato segnalato alla Procura della repubblica per Resistenza a Pubblico Ufficiale. Nei suoi confronti si procederà alla contestazione della violazione prevista dall'art. 688 del codice penale per ubriachezza manifesta in luogo pubblico.