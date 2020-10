Fiamme dalla friggitrice nella pizzeria, arrivano i Vigili del Fuoco

CASALE - Fortunatamente solo uno spavento per clienti e gestori della pizzeria da asporto Spizzicotto di via Bagna a Casale, interessata da un incendio questa sera dopo le 20.

Le fiamme, per cause da precisare, sono divampate da una friggitrice. Ora sono in corso le operazioni di spegnimento dei Vigili del Fuoco di Casale. Non ci sono feriti.

Sul posto anche Polizia e Carabinieri. Traffico leggermente rallentato per consentire ai pompieri di intervenire.