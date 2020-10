Bacco, mezzo secolo in palestra

ALESSANDRIA - Mezzo secolo di karate, quarant'anni di insegnamento: doppia festa per il maestro Sabiano Bacco, cintura nera 6 Duan, pioniere di questa arte marziale giapponese. Una lunga storia di gare e allenamenti, centinaia di allievi che sono cresciuti sotto la guida di Bacco, alcuni di loro hanno vinto titoli italiani e internazionali. Non solo, il maestro ha formato decine di istuittori che, in città e in provincia, oggi avvicinano al karate nuovi praticanti.

E' stato allievo dei maestri Shirai, Sugikama e Kanazawa, si è specializzato prima nello stile 'shotokan' e poi anche in quello 'kiokuschinkai', seguendo il maestro Mastui Shokei, attuale responsabile mondiale per questo stile, che prevede il combattimento con contatto pieno.

Il maestro Bacco ha raggiunto i 50 anni da karateka all'Accademia Wushu Sanda, dove insegna da due anni, il mercoledì e il venerdì, a bambini e adulti. "Ci conosciamo da 40 anni, siamo cresciuti tutti e due all'Accademia Kodokan - spiega il maestro Gianluca D'Agostino, direttore tecnico dell'Accademia Wushu Sanda - Sabiano è anche un atleta completo, che eccelle nel kata e nel kumite. Con lui il confronto sui metodi di insegnamento è continuo".