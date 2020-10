Sedicenne trovato con l'hashish: segnalato

VOLPEDO - I Carabinieri di Volpedo hanno segnalato alla Prefettura di Alessandria per uso personale di sostanze stupefacenti un 16enne gravato da precedenti di polizia. Il giovane, già collocato in comunità dal Tribunale per i Minorenni di Torino, è stato trovato in possesso di circa quattro grammi di hashish dal coordinatore della struttura, che ha allertato i Carabinieri. Lo stupefacente rinvenuto è stato posto sotto sequestro amministrativo.