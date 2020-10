Alessandro Abbate lascia Demezzi per entrare nel Gruppo Misto

CASALE - Alessandro Abbate, eletto a far parte del Consiglio Comunale di Casale nella primavera del 2019, dopo circa un anno e mezzo, lascia Ritrovare Casale, la formazione civica di Giorgio Demezzi, per aderire al gruppo misto, che si costituisce di fatto con il suo ingresso.

La decisione del giovane consigliere è stata comunicata in apertura della seduta di giovedì sera del consiglio comunale, svoltasi in videoconferenza. «Ho deciso di aderire al gruppo misto dove le mie idee e i miei progetti potranno avere maggiori possibilità di realizzo ed espressione. Essendo giovane e con tanta voglia di fare per la città, non posso far altro che cercare di dare il mio contributo per far si che tutto ciò che l'amministrazione sta portando avanti sotto gli aspetti turistico-economico e sociale si possa concretizzare» dice Abbate in qualche maniera strizzando l'occhio alla maggioranza.

Il giovane consigliere non dimentica tuttavia di ringraziare Giorgio Demezzi - Del mio ex capogruppo ricorderò i saggi insegnamenti e la continua voglia di mettersi in gioco, qualità che saranno tesoro per me. Ora guardo al futuro. Quando la differenza di età si fa sentire, possono nascere piccole divergenze. C'è un gruppo di giovani che sta lavorando per la città senza sosta e che ha scelto di sposare diversi progetti importanti per il nostro territorio, indipendentemente dal colore politico, una grande opportunità».

Ora in Ritrovare Casale, oltre al capogruppo Demezzi, rimane solo Virginia Pasco.