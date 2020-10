Evade dai domiciliari: arrestato a Serravalle Scrivia

SERRAVALLE SCRIVIA - I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Novi Ligure hanno tratto in arresto in flagranza di reato un marocchino 29enne per evasione e porto ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere. L’uomo, con pregiudizi di polizia, era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare con controllo elettronico, ma è stato sorpreso di notte senza il braccialetto elettronico per le vie cittadine. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un cacciavite, sottoposto a sequestro penale, e di sostanza stupefacente di tipo cocaina, sequestrata amministrativamente. Nelle prime ore della mattinata, appreso dalla locale Questura che il marocchino era stato raggiunto da un decreto di sospensione della detenzione domiciliare, i Carabinieri lo hanno accompagnato alla casa circondariale di Alessandria.



I Carabinieri di Pozzolo Formigaro hanno deferito in stato di libertà un 51enne residente nel milanese, con pregiudizi di polizia che dopo avere posto in vendita un veicolo, carpendo la buona fede di una donna, l'ha convinta con artifizi e raggiri a effettuare tre bonifici istantanei a proprio favore per un importo complessivo di 2.700 euro, rendendosi quindi irreperibile.

I Carabinieri di Gavi hanno denunciato un allevatore 42enne per simulazione di reato. L’uomo, lo scorso 25 luglio, aveva denunciato il furto di quattro bovini con marchi auricolari, in realtà ceduti a un ex socio come pagamento di crediti derivanti dalla sua uscita dalla preesistente società.