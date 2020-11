Dodici contagiati, ci sono anche quattro bambini

CASTELLAZZO - Cresce il numero dei castellazzesi positivi al tampone: il sindaco Gianfranco Ferraris ha comunicato che sono 12, in dieci nuclei familiari diversi.

Fra i contagiati tre sono in età scolare e uno in età prescolare, quattro sono quarantenni e altrettanti utrasettantenni. Le persone in isolamento fiduciario sono 18.

Complessivamente 'testati' in 783, pari al 17,67 per cento della popolazione.

Dall'inizio della pandemia 26 i decessi.