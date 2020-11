Il Livorno aggiunge due ex Grigi

LIVORNO - Mancava solo il via libera legato alle fideiussioni ed è arrivato, alla vigilia del recupero di domani con la Juventus U23: il Livorno aggiunge quattro giocatori che già si stanno allenando da alcune settimane agli ordini di Alessandro Dal Canto, dunque disponibili anche per la gara di domenica 8 al 'Moccagatta'.

Due sono ex: i difensori Cristian Sosa, classe 1985, l'anno scorso alla Sicula Leonzio, che ha giocato nell'Alessandria dal 2014 al 2017 (116 presenze tra coppa e campionato), e Andrea Gemignani, classe 1996, nell'ultima stagione alla Sambenedettese, in grigio nel 2018 - 19, 19 gare giocate.

Gli altri due sono il portiere Giuseppe Stancampiano (1987), che era a Trapani, e il centrocampista Andrea Bussaglia (1997) lo scorso campionato al Cittadella.

Tre scenari per la C

Il direttivo della Lega Pro ha ipotizzato tre scenari se la C dovesse fermarsi per l'aggravarsi della situazione: slittamento del calendario, fino a completarlo, ma senza i playoff; terminare l'andata e poi disputare playoff e playout; playoff allargati a un numero più ampio di squadre per determinare le promozioni.

Sulle proposte discuterà l'assemblea di Lega, e la scelta finale sarà portata poi all'esame del Consiglio federale, unico organismo che può decidere cambiamenti ai format del campionato in corso.